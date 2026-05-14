Messina, eletta la nuova Segreteria provinciale di Azione

Nella giornata di ieri il Direttivo provinciale di Azione ha eletto all’unanimità, su proposta del Segretario provinciale Letterio Grasso, i componenti della nuova Segreteria provinciale di Messina.

La scelta è maturata all’esito di una valutazione attenta dell’impegno profuso in questi anni, della serietà del lavoro svolto e delle competenze espresse da ciascuno dei componenti individuati. “Ho ritenuto di proporre una squadra fondata non su logiche meramente formali o di appartenenza, ma sulla capacità concreta di contribuire alla crescita politica e programmatica del nostro partito”, dichiara Letterio Grasso. I componenti della Segreteria provinciale non saranno chiamati soltanto a svolgere un ruolo politico-organizzativo, ma assumeranno anche specifiche responsabilità tematiche, coerenti con le rispettive esperienze, professionalità e sensibilità.

Si tratta di una scelta precisa: costruire una Segreteria capace di elaborare idee, formulare proposte credibili e porre in essere iniziative efficaci a beneficio dell’intera città metropolitana di Messina.

Azione intende rafforzare la propria presenza sul territorio attraverso un metodo politico serio, competente e radicato, affrontando le principali criticità che interessano la comunità messinese: sviluppo economico, infrastrutture, servizi, ambiente, politiche sociali, lavoro, diritti, sanità, scuola, turismo, innovazione e qualità della vita.

“La città metropolitana ha bisogno di una politica meno incline agli slogan e più orientata alle soluzioni; meno prigioniera delle contrapposizioni sterili e più capace di mettere al centro competenza, responsabilità e visione”, prosegue Grasso. La nuova Segreteria provinciale nasce dunque con l’obiettivo di mettere a disposizione del territorio energie qualificate, spirito di servizio e capacità di proposta, nella convinzione che solo una politica seria e preparata possa affrontare con efficacia le sfide che attendono Messina e la sua provincia.

Segreteria provinciale di Messina

Letterio Grasso – Segretario provinciale

Fabrizio Zingales – Presidente provinciale

Vice segretari:

Emilio Puglisi Allegra – Messina e area jonica

Diana Zingales – Area tirrenica

Responsabili organizzativi e politici:

Andrea Ferrara – Organizzazione

Massimiliano Miceli – Enti locali

Letizia Sacco – Comunicazione

Francesco Foscarini – Under 30

Referenti tematici

Alessandro Bongiorno – Trasporto marittimo e problematiche dei lavoratori del settore

Diana Zingales – Giustizia, diritti civili e sistema penitenziario

Andrea Ferrara, Emilio Puglisi Allegra e Fabrizio Zingales – Sanità

Giacomo Montecristo – Scuola e trasporti marittimi delle Isole Eolie

Letterio Grasso – Economia e lavoro

Luca Martino – Turismo

Giovanni Marra – Fisco e tributi

Giuseppe Locandro – Politiche sportive e gestione degli impianti

Francesco Giorgianni – Innovazione digitale