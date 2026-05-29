Messina, due incontri tra mito e teatro contemporaneo al Museo Archeologico di Naxos

Aspettando Naxoslegge 2026 propone due incontri sul tema Mito in scena, ospitando alcuni degli appuntamenti più significativi del panorama festivaliero e teatrale della nostra isola: Amenanos Festival, Mythos Troina festival e Interpretare l’antico. Domenica 31 maggio Naxoslegge incontrerà Daniele Salvo, regista del Prometeo che sarà messo in scena nello splendido teatro greco- romano di Catania. Con lui, in dialogo, il prof. Alberto Giovanni Biuso, filosofo e docente presso l’Università di Catania. Venerdì 12 giugno, invece, Naxoslegge incontrerà Luigi Tabita, anima e direttore del Mythos Troina Festival, e Gigi Spedale, direttore di Interpretare l’antico, appuntamento ormai consolidato, atteso annualmente, a Giardini Naxos, presso il Teatro della Nike del Parco Archeologico di Naxos. Entrambi gli incontri si svolgeranno presso il Museo archeologico del Parco Archeologico di Naxos, alle ore 18:00.

Afferma Fulvia Toscano, direttore artistico di NaxosLegge: “Questi due suggestivi incontri si inquadrano nel percorso che prelude alla XVI edizione di Naxoslegge, dedicata a Mythos. La sfida del pensiero mitico”, con uno sguardo vigile sul teatro contemporaneo che si misura con la tradizione classica, in un corpo a corpo sempre vivo. A questi, seguiranno altri appuntamenti di Aspettando Naxoslegge, che servono a definire il perimetro concettuale entro cui intendiamo declinare l’ edizione 2026 del Festival”.