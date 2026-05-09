Messina, droga nascosta nella federa di un cuscino: arrestato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno intensificato i servizi preventivi finalizzati a contrastare i reati connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti, predisponendo controlli straordinari nell’ambito di tutto il territorio di competenza. I militari hanno infatti monitorato tutte le aree ritenute sensibili per il fenomeno in argomento ed effettuato d’iniziativa diverse perquisizioni personali e domiciliari, a seguito delle quali hanno proceduto all’arresto di un 26enne ritenuto responsabili di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In particolare, in un magazzino nella disponibilità del 26enne – già noto alle Forze dell’ordine – i Carabinieri hanno rinvenuto, occultate nella federa di un cuscino, circa 10 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish, cocainae crack, nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per il loro confezionamento. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 26enne è stato ristretto agli arresti domiciliari.