Messina: donna travolta a Giardini Naxos, caccia al pirata della strada

È in corso la caccia al pirata della strada che oggi ha travolto un pedone senza fermarsi a prestare soccorso, lasciandolo gravemente ferito sull’asfalto. L’incidente si è verificato lungo la Strada provinciale 9 dell’Alcantara, a Giardini Naxos, in provincia di Messina, in circostanze che restano ancora da chiarire pienamente. Il conducente del mezzo, però, non ha accostato e si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. Immediatamente dopo l’incidente, la donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasferita al Policlinico di Messina, dove attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare il conducente coinvolto nel sinistro. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze, analizzando eventuali immagini di videosorveglianza e sollecitando chiunque abbia assistito all’episodio a farsi avanti