Messina, domenica a Giostra screening gratuiti

Quarto appuntamento con “Salute in Viaggio“, l’iniziativa che porta la prevenzione nei villaggi periferici di Messina promossa dal Gruppo Caronte & Tourist per celebrare il suo 60° anniversario, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. L’evento è in programma domenica 24 maggio, dalle 9 alle 13, negli spazi antistanti la Chiesa San Matteo di Giostra, dove una task force di professionisti della salute accoglierà i cittadini delle aree limitrofe di Ritiro, Giostra, San Michele, Torrente Trapani e Tremonti per attività di screening e visite specialistiche gratuite, con particolare attenzione verso le persone in condizione di fragilità sociale alle quali il progetto si rivolge.

Saranno presenti medici specialisti in cardiologia, dermatologia, odontoiatria e otorinolaringoiatria affiancati da logopedisti, ortottisti, dietisti, igienisti dentali, audiometristi e terapisti della riabilitazione, grazie alla partecipazione dei professionisti iscritti all’Ordine TSRM-PSTRP di Messina. Una squadra multidisciplinare che metterà competenza e professionalità al servizio delle fasce più fragili della popolazione.