Messina, domani la presentazione del volume “La buona EduComunicazione” di Francesco Pira

Domani 13 maggio alle ore 10:00, presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera” di Messina (Via XXIV Maggio, 48), nell’ambito della XVI edizione de “Il Maggio dei Libri” della Città Metropolitana di Messina, sarà presentato il volume “La buona EduComunicazione”, scritto da Francesco Pira. L’incontro, ad ingresso gratuito, vedrà la partecipazione dell’autore, affiancato da Domenico Interdonato, giornalista e scrittore, vicepresidente nazionale UCSI.

Il libro rappresenta l’ultimo sviluppo di un percorso di ricerca sociologica avviato da Pira nel 1999

Il libro rappresenta l’ultimo sviluppo di un percorso di ricerca sociologica avviato da Pira nel 1999, volto a comprendere come le tecnologie digitali influenzino la vita di preadolescenti e adolescenti e come le istituzioni tradizionali, famiglia e scuola, possano rispondere ai complessi processi educativi generati dai nuovi ecosistemi comunicativi. Attraverso un excursus che va dalla società analogica a quella digitale, il volume analizza l’evoluzione del contesto sociale e raccoglie i contributi di dirigenti scolastici e docenti italiani, fornendo una geografia dell’adattamento del sistema educativo alle tecnologie emergenti.

Il testo propone un approccio strategico all’educazione, che valorizzi dialogo e ascolto e favorisca la formazione di cittadini critici e consapevoli, senza adattarsi passivamente alle logiche del capitalismo digitale. La prefazione è firmata dal professor Pier Cesare Rivoltella, ordinario di Didattica e Tecnologie dell’Educazione all’Università di Bologna e presidente della SIREM. Francesco Pira, professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Università di Messina, è condirettore della rivista Addiction & Social Media Communication e membro di comitati scientifici nazionali e internazionali.

Ha coordinato progetti Erasmus+ e svolge attività di ricerca in diversi Paesi europei e del Caucaso. Autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche, tra cui La violenza in un click (2023), Figli delle App (2020) e La Net comunicazione politica (2012), Pira ha dedicato gran parte del suo lavoro a indagare il rapporto tra media, tecnologia e processi educativi. L’appuntamento offrirà l’opportunità di approfondire le sfide e le potenzialità dell’educazione nell’era digitale, riflettendo su strumenti, strategie e pratiche per un uso consapevole e creativo delle tecnologie.