Messina, domani la presentazione del poema di Francesco Tigani “Efialte di Odessa”

Domani 20 maggio alle ore 10:00, presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera” di Messina (Via XXIV Maggio, 48), nell’ambito della XVI edizione de “Il Maggio dei Libri” della Città Metropolitana di Messina, sarà presentato il volume “Efialte di Odessa” di Francesco Tigani. L’incontro vedrà la partecipazione di Milena Romeo, giornalista e presidente dell’Associazione Antonello da Messina, che relazionerà sul testo. Il libro narra la vicenda di Hennadiy, un profugo ucraino, e la caduta della città di Odessa, raccontata come un moderno parallelo dell’Eneide. Come la guerra di Troia, il conflitto in Ucraina si protrae da anni, trasformando il Paese in una costellazione di città-Stato autonome. Hennadiy, costretto a fuggire con il figlio su una zattera nel Mar Nero, affronta la perdita della moglie e la distruzione della sua città, mentre la sua testimonianza alle autorità della NATO rivela verità oscure e inganni all’interno della caduta di Odessa. Il poema di Tigani unisce storia, mito e attualità, offrendo una riflessione profonda sulle dinamiche della guerra, sull’identità e sull’esilio, e mettendo in luce le esperienze dei profughi attraverso una narrazione intensa e poetica.

Francesco Tigani, nato a Messina nel 1987, è filosofo, saggista e scrittore. Con un dottorato in Scienze storiche, archeologiche e filologiche, è socio dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti e presidente della sezione messinese di SiciliAntica. Curatore editoriale e direttore di collane scientifiche e letterarie, ha ideato per Aracne Editrice la collana “Bustrofedica. Labirinti semantici, arcani iconografici e scritture reticenti” e per le Edizioni Carthago la collana filosofica “Aliàstakos”. Autore di una trentina di libri, tra testi storici, filosofici e letterari, tra le sue opere più recenti si segnalano Hor-pa-Kheret (2022), L’oscuro argonauta (2022), Temen (2023), L’apocalisse della Sfinge (2024), Ordalia delle foglie (2024) e Hester Panim (2025).

L’appuntamento è aperto al pubblico e ad ingresso gratuito, offrendo un’occasione unica per esplorare la guerra, il mito e la memoria dei profughi attraverso la narrazione poetica di Tigani.

L’evento è organizzato dalla VII Direzione “Servizi Sociali e Politiche Culturali”, guidata da Anna Maria Tripodo, in collaborazione con il Servizio “Cultura e Promozione Turistica”, coordinato dal funzionario Matteo Venuto, insieme a Rosaria Landro della Biblioteca “Giovanni Pascoli” e con il supporto di Daniela Cucè Cafeo della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera”.