Messina, domani il Ministro Fratin sarà nella Zona Falcata con Scurria e Siracusano

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin sarà domani (19 maggio) a Messina per una visita alla Zona Falcata che effettuerà con il candidato sindaco Marcello Scurria, con la vicesindaco designato Maltilde Siracusano e con rappresentati della coalizione di centrodestra e civici. Durante il sopralluogo, con inizio alle 15,30, si terrà un punto stampa. La visita del Ministro si inquadra nel contesto delle iniziative programmatiche di Marcello Scurria mirate al rilancio della Falce dello Stretto, elemento fondamentale per la valorizzazione del territorio anche con la prospettiva della Città Metropolitana dello Stretto.