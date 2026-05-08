Messina: disservizi idrici in città, riparazione urgente di una grossa perdita di acqua

Tecnici di AMAM a lavoro in via Monte Scuderi, nel villaggio di Villa Lina, a Messina, a causa di una copiosa perdita d’acqua segnalata dagli abitanti della zona agli uffici di pronto intervento di AMAM. Le squadre operative di AMAM hanno già appurato l’origine del guasto e stanno procedendo a ripararlo e, per questo, si è reso necessario sospendere l’erogazione del flusso d’acqua in rete sino ad ultimazione dei lavori. La tubazione interessata è l’adduttrice idrica, che serve le zone di Villa Lina, Salita Tremonti, San Matteo, Viale Giostra, via Palermo, in cui è stata riscontrata una frattura da cui potrebbero essersi introdotti sedimenti sabbiosi.

Pertanto, al fine di mitigare al massimo i disagi degli utenti delle aree interessate, AMAM ha già attivato il servizio sostitutivo con autobotti per quanti richiedessero di fruirne e l’intervento tecnico per la verifica e pulizia dei contatori e delle tubazioni terziarie, nei casi in cui si riscontrassero nelle abitazioni residui sabbiosi nell’acqua proveniente dalla rete idrica cittadina. Entrambi i servizi potranno essere richiesti al numero dedicato 090.3687711, attivo h24. Per comunicazioni e segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711. Numero Verde: 800 085584