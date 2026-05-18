Messina, De Luca su La Vardera: “no a lezioni di coerenza, a casa sua non esiste”

“Mi hanno fatto vedere soltanto ieri le dichiarazioni deliranti rilasciate da Ismaele La Vardera a Messina. A questo punto ritengo doveroso intervenire, soprattutto perché ancora una volta il mio figlioccio Ismaele sale in cattedra per parlare di coerenza e dare lezioni agli altri. Prima di pontificare su Messina, di cui non conosce le dinamiche, come non le conosce in tutti i comuni dove va a parlare solo male degli altri, prima di esprimere giudizi sulla mia persona, però, dovrebbe spiegare ai siciliani perché nella sua provincia, quella di Palermo che dovrebbe essere politicamente casa sua, in questa tornata di elezioni amministrative non esiste in nessuna delle realtà più rilevanti”. Lo afferma in una nota Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord.

De Luca e la coerenza di La Vardera

“Nei Comuni al voto con il sistema proporzionale della provincia di Palermo non ha presentato nessun suo candidato sindaco e in nessun comune è presente con una propria lista. Non c’è a Misilmeri, non c’è a Villabate, non c’è a Carini e non c’è neppure a Termini Imerese. A Carini, ad esempio, noi siamo presenti eccome: sosteniamo il candidato sindaco Giovanni Gallina e abbiamo presentato ben tre liste. Questa è la differenza tra chi costruisce una classe dirigente e chi vive soltanto di propaganda. E a proposito di coerenza, Ismaele dovrebbe spiegare cosa sta accadendo proprio a Termini Imerese. Da un lato parla di essere organico al centrosinistra e dall’altro piazza alcuni suoi candidati dentro una lista apparentemente civica con la ‘lenticchia’ Controcorrente, contro il sindaco uscente Maria Terranova (espressione del Movimento 5 Stelle), insieme a candidati della Lega, compreso un consigliere comunale uscente della Lega. Tradotto: grazie anche al suo sostegno rischia di far rieleggere un consigliere della Lega. Altro che coerenza”, rimarca De Luca.

“Noi a Termini Imerese sosteniamo Maria Terranova perché è stata un bravo sindaco e non ci interessa l’appartenenza politica, perché i sindaci bravi vanno sostenuti a prescindere dal colore politico, perché non si possono avere pregiudizi in politica come quelli che strumentalmente coltiva Ismaele La Vardera, non avendo cose più serie da dire. La verità è che La Vardera ha già tradito quella posizione ‘né di destra né di sinistra’ che nel 2022 definivamo ‘banda bassotti’, come espressione della vecchia politica. Oggi lui fa finta di essere organico al centrosinistra arrivando perfino a ricattarlo politicamente: o sostengono la sua candidatura alla Presidenza della Regione oppure minaccia di andarsene”, evidenzia De Luca.

“E allora mi viene da chiedere: che fai Ismaele, te ne vai da solo così provi a imitare Cateno De Luca? Fallo pure, per carità. Ma tu non sei Cateno De Luca. E soprattutto non hai alcun titolo per venire a Messina a parlare della mia coerenza politica. Pensa piuttosto a costruire consenso a casa tua. La differenza tra di noi è semplice: tu raccatti qualche amministratore municipale, io invece costruisco principalmente una nuova classe dirigente che viene eletta. E tu, Ismaele, ne sei l’esempio più evidente: grazie al sottoscritto sei diventato deputato regionale“, sottolinea De Luca.

“Io ho mantenuto fede alla nostra linea del 2022 ed in questa competizione elettorale Sud chiama Nord si è schierato con uomini e donne di buona volontà senza steccati politici. Saranno le urne a fornire un interessante indizio per il futuro del nostro movimento anche nell’ambito di un centrosinistra rinnovato che abbia la capacità di andare oltre quella logica delle faide che tu oggi intendi alimentare per ricattare il centrosinistra: o io candidato presidente o vado per i fatti miei! Noi vogliamo costruire un nuovo fronte civico, autonomista e progressista che della competenza amministrativa faccia un valore fondante, perché la Sicilia è stanca dei ‘De Gasperi in versione 4.0’, laureati all’Università dei like”, conclude De Luca.