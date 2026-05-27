Messina, De Leo non le manda a dire: “Scurria non si è dimostrato all’altezza della situazione”

“Oltre 1300 volte grazie ai messinesi che mi hanno sostenuto. Il tempo degli alibi e delle giustificazioni è finito. È andata in archivio una tornata elettorale che ha segnato un netto punto di rottura in città. Forza Italia ha fallito”, afferma il deputato regionale Alessandro De Leo. “Le dimissioni di Barbera da coordinatore sono l’atto dovuto minimo per una gestione fallimentare, ma non bastano. Tutti coloro che hanno gestito l’organizzazione della coalizione hanno messo in campo un atteggiamento superficiale e irrispettoso. Le scuse e i sorrisi non cancellano una disfatta clamorosa, orchestrata da chi muove le fila nell’ombra. Io ci ho messo la faccia, forte del sostegno dei miei concittadini, assumendomi una responsabilità che nessun altro deputato, regionale o nazionale, ha avuto il coraggio di assumersi”, rimarca De Leo.

“Sapevo che era una sfida difficile, ma i Pupari l’hanno trasformata in una storica sconfitta. Lo percepivo prima della competizione elettorale e lo sottolineo ora che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Inoltre, abbiamo la certezza che il candidato sindaco scelto non si è dimostrato all’altezza della situazione. È tempo, allora, di alzare la voce e battere i pugni sul tavolo, perché le manovre nell’ombra e i giochetti sottobanco vanno denunciati apertamente. Continuerò a camminare a testa alta perché ho la fortuna di essere un uomo libero che non si piega alle intimidazioni politiche. Attenderemo i risvolti ma non per molto”, conclude De Leo.