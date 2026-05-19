Messina, convocato il consiglio comunale: è l’ultima della consiliatura, i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Messina convocato in seduta ordinaria per giovedì 21 maggio 2026, alle ore 14.30, presso l’Aula Consiliare di Palazzo Zanca. All’ordine del giorno numerose proposte di deliberazione riguardanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, cartelle esattoriali e procedure giudiziarie, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000. Si tratta dell’ultimo consiglio comunale prima del voto.
Tra i punti in discussione anche l’adozione dell’aggiornamento 2025 del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, previsto dalla normativa nazionale sugli incendi boschivi.