Messina: controlli della Polizia Municipale nella movida: tre locali fuori norma, capienze superate e sanzioni

Nel contesto dei servizi programmati di controllo del territorio, la Sezione di Polizia Commerciale della Municipale di Messina, guidata dal Comandante Giovanni Giardina con il coordinamento dell’ispettore Giuseppe Cifalà, nel fine settimana appena trascorso ha intensificato le verifiche nelle principali zone della movida, sempre più concentrate nelle aree del litorale nord in previsione dell’imminente stagione balneare. Su tre attività controllate, tutte sono risultate non conformi alle normative vigenti, con capienze di avventori ampiamente superiori ai limiti autorizzati. Già alcune settimane fa, in due locali del centro autorizzati per meno di 100 posti destinati ad attività danzanti, era stata riscontrata la presenza di oltre 300 persone, con conseguente sospensione immediata della serata e segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

Irregolarità sono emerse anche nei controlli effettuati nella giornata di domenica

Analoghe, se non più gravi, irregolarità sono emerse anche nei controlli effettuati nella giornata di domenica. In particolare, due attività di intrattenimento autorizzate per meno di 200 posti avevano organizzato serate musicali con la presenza rispettivamente di circa 400 e 500 avventori, in violazione delle prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, anche alla luce delle recenti disposizioni introdotte a seguito dei fatti occorsi lo scorso inverno.

Sono state riscontrate inoltre criticità significative relative alle vie di esodo e alle uscite di sicurezza, non idonee a garantire il corretto deflusso del pubblico presente, con situazioni di sovraffollamento e spazi non adeguati a contenere un numero così elevato di persone. L’intervento tempestivo degli operatori della Sezione Annona ha consentito non solo la cessazione immediata delle attività musicali, ma anche un ordinato e sicuro deflusso degli avventori presenti. Ai titolari delle attività sono state comminate rilevanti sanzioni amministrative e non si esclude l’avvio delle procedure finalizzate alla sospensione delle licenze. Inoltre, verrà trasmessa all’Autorità Giudiziaria un’informativa dettagliata sui fatti, per le valutazioni di competenza in merito a eventuali profili di rilevanza penale. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane e verranno ulteriormente intensificati in vista dell’avvio della stagione estiva.