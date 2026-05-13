Messina, contributi per la mensa scolastica: al via le domande per le famiglie delle scuole dell’infanzia

Il Dipartimento Servizio alla Persona – Servizio Pubblica Istruzione del comune di Messina informa che, ai sensi della Circolare regionale n. 30774 del 25.09.2025 e del D.Lgs. 65/2017, è prevista l’erogazione di un contributo economico destinato alle famiglie dei bambini iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia pubbliche statali per l’anno scolastico 2025/2026, finalizzato all’abbattimento delle spese sostenute per il servizio di refezione scolastica. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma dedicata del Comune di Messina, attiva dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026, al seguente indirizzo:

https://sportellotelematico.comune.messina.it/procedure:c_f158:erogazione.contributo.mensa.scolastica.

Possono accedere al contributo i genitori dei bambini di età compresa tra 3 e 6 anni che, per l’anno scolastico 2025/2026, risultino iscritti alle scuole dell’infanzia pubbliche statali del Comune di Messina e che abbiano sostenuto il pagamento del servizio mensa nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 31 maggio 2026, senza beneficiare di altri rimborsi o agevolazioni per la stessa finalità. L’istanza dovrà essere corredata da attestazione ISEE in corso di validità e dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta.

L’entità del contributo sarà determinata in base alle fasce ISEE e riconosciuta in percentuale rispetto alla spesa sostenuta:

ISEE da 0 a 2.000 euro: 90%

ISEE da 2.000,01 a 9.000 euro: 70%

ISEE da 9.000,01 a 15.000 euro: 50%

ISEE da 15.000,01 a 25.000 euro: 30%

ISEE oltre 25.000 euro: 20%

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, sarà data priorità alle famiglie con ISEE più basso. Il contributo non potrà essere cumulato con altri benefici concessi per la stessa finalità, fatta salva l’eventuale redistribuzione proporzionale delle economie disponibili. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione al numero 090/7723441.