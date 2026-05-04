Messina, consegnata al Commissario straordinario Mattei la bandiera della Croce Rossa Italiana

Messina si prepara alla Settimana della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa con un gesto simbolico di grande valore. La sezione di Messina della Croce Rossa Italiana ha consegnato ufficialmente la propria bandiera al Commissario straordinario del Comune, dott. Piero Mattei. A guidare la delegazione messinese è stato il presidente Antonio Chimicata, accompagnato da rappresentanti della Croce Rossa Italiana, quotidianamente impegnati in prima linea nel sostegno alle persone più vulnerabili e nelle attività di emergenza e assistenza sul territorio. L’iniziativa si inserisce nel solco della tradizione legata alla Settimana mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che si celebra dal 4 al 10 maggio, con l’obiettivo di valorizzare l’impegno dei soci e promuovere i principi umanitari dell’organizzazione.

Da oggi, 4 maggio, la bandiera della Croce Rossa Italiana è esposta sulla balconata principale di Palazzo Zanca per tutta la durata della settimana e nella serata dell’8 maggio, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, il Municipio sarà illuminato di luce rossa in segno di adesione ai valori e all’impegno quotidiano dei volontari.

Le dichiarazioni del commissario Mattei

“Accogliamo con grande senso di responsabilità questo simbolo, che rappresenta valori universali di umanità, solidarietà e impegno civile. La Croce Rossa Italiana costituisce una presenza fondamentale per il nostro territorio, operando in costante sinergia con le istituzioni e con le realtà del sistema di protezione e assistenza, grazie a una collaborazione che le consente di intervenire con competenza e tempestività nei momenti di difficoltà e di fragilità sociale. Il lavoro quotidiano dei suoi operatori si inserisce in una rete condivisa di supporto alla comunità, rappresentando un presidio essenziale di assistenza e vicinanza, che merita il pieno sostegno di tutte le istituzioni”, ha dichiarato il Commissario straordinario Mattei.