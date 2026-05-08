Messina: completati i lavori a Santa Margherita, l’acqua torna nelle case

Completati con successo i lavori urgenti di riparazione della condotta adduttrice che serve l’abitato di Santa Margherita, villaggio della zona sud della città di Messina. Assicurato il ripristino funzionale della tubazione, riparata nel tratto che ricade in via Comunale S. Margherita, dal numero civico 27 al numero civico 215, è stata riavviata anche la distribuzione idrica in rete.
AMAM resta comunque “a massima disposizione dell’utenza al numero dedicato 090.3687711, attivo costantemente per fornire ogni supporto che si richiedesse”.