Messina, Coletta: “da oggi si riparano le buche stradali con un sistema sperimentale” | FOTO

“Finalmente a Messina, dopo aver avviato un’interlocuzione con un’azienda leader nel settore delle ricolmature a caldo e Amam, oggi, grazie ad un appalto sperimentale, si interviene con una nuova tecnologia ad infrarossi che produce riparazione di tratti di asfalto danneggiati o mancanti, durature nel tempo. Stamattina infatti, presso la rotatoria di Giostra a Ritiro, Amam sta testando un nuovo sistema di ricolmatura e riparazione a caldo, di tratti del manto stradale danneggiato”. Lo comunica in una nota Renato Coletta, candidato presidente di Sud chiama Nord della quarta circoscrizione.

“Presente il direttore generale dell’Amam Ing. Maimone, che ringrazio per la disponibilità mostrata e per aver avviato l’iter che ci permette oggi di disporre in città di una tecnologia estremamente efficace che ridurrà significativamente incidenti stradali, costi di intervento e contribuirà significativamente a ridurre i costi assicurativi del Comune. C’è chi delle buche stradali ne ha fatto una “crociata elettorale” senza peraltro proporre soluzioni. I problemi della città vanno invece analizzati per studiarne le giuste soluzioni da proporre all’amministrazione. Questo è quello che faccio da sempre uno spirito di servizio che dovrebbe animare ogni rappresentante politico”, conclude Coletta.