Messina celebra la Giornata Mondiale della Bicicletta con una pedalata nel centro città

La città di Messina si prepara ad accogliere la manifestazione sportiva “La Lettera in Bicicletta”, organizzata dall’Associazione FIAB Messina Ciclabile APS, in programma per domenica 3 giugno 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta e delle celebrazioni in onore della Madonna della Lettera, Patrona della città. L’iniziativa, autorizzata ai soli fini viabili, rappresenta un momento di sport, partecipazione e promozione della mobilità sostenibile, con la partecipazione di cittadini, famiglie e appassionati delle due ruote. Il raduno e la registrazione dei partecipanti sono previsti alle ore 9.00 in via San Giacomo (civico 13), dove sarà allestita anche un’area dedicata alle gimkane per bambini.

La partenza ufficiale avverrà alle 10.00, con arrivo previsto intorno alle 12.00 presso via San Giacomo, dopo aver attraversato le principali arterie cittadine. Il corteo ciclistico seguirà il seguente itinerario urbano: via San Giacomo – complanare sud Piazza Duomo, corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro, via Cesare Battisti – rotatoria Boris Giuliano, via Catania, via Consolare Valeria (sosta presso Casa Circondariale di Gazzi), via Caio Valerio Catullo, via Tito Maccio Plauto, via Enrico Fermi, via Orso Mario Corbino, via Bonsignore (sosta), via Maregrosso – via Don Blasco, via Santa Cecilia, via La Farina, ia Campo delle Vettovaglie, via Luciano Rizzo, via Vittorio Emanuele II, Piazza Unità d’Italia, via Garibaldi, Piazza Castronovo (sosta), via Garibaldi, Piazza Unione Europea, e ritorno in via San Giacomo. Lo svolgimento della manifestazione sarà garantito con il supporto e il presidio dinamico della Polizia Municipale, che assicurerà la sicurezza del percorso e la gestione della viabilità lungo l’intero tragitto.