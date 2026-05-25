Messina, Carmelo Lo Monte eletto sindaco di Graniti

Carmelo Lo Monte è stato eletto sindaco di Graniti, in provincia di Messina, ottenendo il 54,80% dei voti. La vittoria rappresenta un chiaro mandato della cittadinanza e sancisce l’inizio di una nuova fase politica per il comune, con una guida rinnovata e sostenuta dalla maggioranza degli elettori.

Il risultato elettorale

La tornata elettorale a Graniti ha visto Carmelo Lo Monte imporsi su tutti gli avversari con una percentuale superiore al 50%, evidenziando la fiducia della comunità nel suo progetto politico. Il 54,80% dei voti ottenuti testimonia come la cittadinanza abbia scelto una leadership in grado di garantire continuità, stabilità e capacità di gestione efficace del territorio.