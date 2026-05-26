Messina, Beatrice Belfiore (Sud chiama Nord) eletta presidente della quinta municipalità

Beatrice Belfiore è stata eletta presidente della quinta municipalità di Messina. È questo il dato politico principale che emerge dalla consultazione, con l’esponente di Sud chiama Nord che riesce a imporsi nella sfida per la guida del territorio municipale. La vittoria di Belfiore assume un rilievo particolare perché arriva in un confronto diretto con due avversari politicamente significativi: Pippo Picciotto, candidato del centrosinistra, e Raffaele Verso, presidente uscente sostenuto dal centrodestra. Il risultato segna dunque un cambio alla guida della municipalità e rafforza la presenza di Sud chiama Nord nel quadro amministrativo cittadino.

Sud chiama Nord conquista la quinta municipalità

L’elezione di Beatrice Belfiore rappresenta un’affermazione importante per Sud chiama Nord. Il movimento riesce a conquistare la presidenza della quinta municipalità, superando sia il centrosinistra sia il centrodestra, e si conferma protagonista della scena politica messinese. Il dato più rilevante per i lettori è proprio la capacità di Belfiore di prevalere su candidati espressione di schieramenti consolidati. La sfida, infatti, vedeva da un lato Pippo Picciotto per il centrosinistra e dall’altro l’uscente Raffaele Verso per il centrodestra. La vittoria dell’esponente di Sud chiama Nord indica un risultato politico chiaro e destinato a incidere sugli equilibri territoriali della città.

Battuti Pippo Picciotto e Raffaele Verso

Nel confronto per la presidenza della quinta municipalità di Messina, Beatrice Belfiore ha battuto Pippo Picciotto e Raffaele Verso. Picciotto rappresentava il centrosinistra, mentre Verso era il presidente uscente ed espressione del centrodestra. Il superamento del presidente uscente è uno degli elementi politicamente più significativi del voto. L’elezione di Belfiore non conferma infatti la continuità amministrativa, ma apre una nuova fase per la municipalità. Allo stesso tempo, il risultato segnala anche la sconfitta del centrosinistra nella competizione locale, con Picciotto che non riesce a conquistare la guida del quartiere.