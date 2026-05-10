Messina, Basile: “vi spiego tutti gli interventi per il territorio della 5ª municipalità”

Prosegue il giro nei quartieri di Messina per Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord. “Insieme al candidato presidente Beatrice Belfiore, abbiamo illustrato in cosa consistono i 18,4 milioni di euro con 4 interventi già avviati che si sommano agli oltre 40 milioni di euro già investiti. Abbiamo parlato del recupero e rilancio del Centro Sociale di via Cile, della valorizzazione di Piazza Argo come spazio pubblico vivo e della trasformazione della Scuola San Michele in centro di aggregazione territoriale. Abbiamo presentato anche la volontà di realizzare l’impianto modello “E.SI.STO.” a Villa Sabin come presidio sociale e culturale, una nuova destinazione per la “Casetta in legno” nell’area 105A Annunziata accanto al progetto “Sport Illumina” e l’intervento da 135 mila euro per il Parco “La Fenice”, rimarca Basile.

Basile annuncia che entro l’estate sarà restituito alla città anche Forte Ogliastri

“Entro l’estate sarà restituito alla città anche Forte Ogliastri, riqualificato come spazio pubblico e culturale. Grande attenzione al mare e all’accessibilità, con il potenziamento dei servizi per l’accesso alle spiagge attraverso il PEBA, soprattutto sul Lungomare del Ringo. Sul fronte della viabilità abbiamo illustrato lo studio per l’ampliamento della strada di San Michele e la progettazione per la realizzazione del bypass di Viale dei Tigli, collegando l’Annunziata alla Panoramica attraverso via Ugo Fiore, opera fondamentale anche come via di fuga. Spazio anche alla cultura e alla formazione con il progetto “Pineta dell’Arte” in via Saro Leonardi, la rigenerazione dell’ex ospedale Margherita per trasformarlo in una cittadella della cultura, infine, la prosecuzione del Bando Periferie. Una visione concreta, fatta di opere, investimenti e programmazione discusse con i messinesi per costruire una Quinta Municipalità più vicina ai cittadini”, puntualizza Basile.