Messina, Basile torna a Palazzo dei Leoni e firma il decreto per le elezioni del Consiglio Metropolitano

Federico Basile è tornato alla guida della Città Metropolitana di Messina, dopo la riconferma a sindaco al primo turno delle elezioni del 24 e 25 maggio con il 58,42% dei consensi. Nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni ha incontrato i dipendenti dell’Ente, tracciando le linee guida dell’azione amministrativa per i prossimi mesi. All’incontro hanno preso parte il Vicesindaco Flavio Santoro, la Segretaria Generale Rossana Carrubba, il Comandante della Polizia Metropolitana, colonnello Domenico Martino, e i dirigenti Anna Maria Tripodo, Giacomo Villari, Daniela Lombardo, Biagio Privitera, Giovanni Lentini e Giorgio La Malfa.

Basile ha espresso gratitudine per l’impegno e la professionalità della macchina amministrativa, sottolineando la priorità di garantire continuità ai progetti strategici già avviati, potenziare i servizi ai cittadini e pianificare gli interventi di sviluppo sull’intero territorio. Al termine dell’incontro, Santoro ha consegnato la fascia azzurra al sindaco metropolitano, simbolo della guida dell’Ente. “Ritornare a Palazzo dei Leoni è motivo di profonda emozione e di grande responsabilità. Continueremo l’azione iniziata nel 2018 con il mandato De Luca e proseguita nel mio primo mandato, consolidando i risultati raggiunti e valorizzando l’intero territorio. Ringrazio Santoro e Carrubba per aver garantito la continuità operativa. Sin da lunedì saremo al lavoro per trasformare le priorità delle nostre comunità in atti concreti e rafforzare l’efficienza dell’apparato”, ha dichiarato il Sindaco.

Il primo atto ufficiale del nuovo mandato riguarda la governance dell’Ente

Il primo atto ufficiale del nuovo mandato riguarda la governance dell’Ente: Basile ha firmato il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano, fissate per lunedì 27 luglio 2026. Le urne resteranno aperte dalle 8 alle 22 a Palazzo dei Leoni, in Corso Cavour, mentre lo scrutinio inizierà martedì 28 luglio nella Sala del Consiglio. Il nuovo consesso sarà composto da 14 membri, eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica nei Comuni della provincia.

«Questo passaggio elettorale rappresenta uno snodo cruciale per la governance del territorio e per rafforzare le sinergie tra gli enti locali. Con il rinnovo del Consiglio prosegue un percorso di rappresentanza istituzionale fondamentale per affrontare le sfide infrastrutturali, sociali e di sviluppo dell’intera area metropolitana messinese», ha concluso Basile.