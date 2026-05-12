Messina, Basile spiega i progetti per la seconda municipalità: “non numeri ma azioni, strategie ed opere”

Collegamento territoriale e comunitario finalizzato alla valorizzazione, puntando su mobilità e riqualificazione. Si conclude al Rione Taormina il ciclo degli incontri previsti nelle Municipalità di Messina nell’ambito del format “Cosa faranno il presidente e il sindaco”, chiudendo un percorso che ha avuto come fine la presentazione alla comunità dei nuovi progetti. Dopo l’illustrazione degli interventi già pianificati dall’amministrazione De Luca e Basile, lunedì sera, nella piazza di Rione Taormina, il candidato sindaco Federico Basile ha presentato il programma e le attività in cantiere per il quinquennio 2026-2031, insieme al candidato presidente Nico Raffa.

Nella Seconda Municipalità sono già presenti 22 interventi, tra in corso, conclusi e pianificati, per un totale di oltre 10 milioni di euro, inseriti all’interno di un investimento multi-circoscrizionale di oltre 1,5 miliardi. “Questo quartiere è simbolo di rigenerazione. Una programmazione amministrativa sistematica che ha permesso la riqualificazione di un’area che ha molto da restituirci”, dichiara Basile. La mobilità e la vivibilità sono al centro della visione strategica che riguarda Villaggio UNRRA, con l’individuazione di aree di parcheggio nelle zone di via Marco Polo e via del Carmine, in particolare nello spazio adiacente all’edicola, con l’obiettivo di migliorare la circolazione veicolare, aumentare la sicurezza stradale e restituire decoro urbano alla città. Stesso trattamento per la proposta di una nuova strada di collegamento fra San Filippo Superiore e Inferiore. “Rafforzare i collegamenti garantisce una maggiore accessibilità per residenti, attività commerciali e servizi urbani”, aggiunge Nico Raffa.

Restituire un’identità ai luoghi partendo dal progetto di riqualificazione di Parco Rione Taormina, reso possibile dopo la fase di demolizione delle baracche. Qui sorgerà un’area destinata a diventare punto di riferimento per la comunità, attraverso l’allestimento di giochi, percorsi pedonali, illuminazione, spazi per le attività sportive e sociali.

La rigenerazione dell’area Ex Samar prevede la restituzione del litorale alla città, trasformando lo spazio in un luogo moderno, sicuro e fruibile ai cittadini. Per una maggiore valorizzazione del territorio, a San Filippo Superiore, si prevede la realizzazione di una fontana come intervento simbolico e concreto.

“La Seconda Municipalità rappresenta un luogo commerciale importante, che investe in maniera significativa sull’economia della città”, continua Basile. Da qui riparte l’ottica strategica dell’Ex Sanderson come nuova porta del Mediterraneo. La riqualificazione di un’area di circa 75 mila metri quadrati sarà necessaria per la realizzazione del nuovo Polo Fieristico, pensato per diventare un punto di riferimento per eventi, fiere, congressi e attività economiche. La creazione di una cittadella sarà portatrice di investimenti, turismo congressuale e manifestazioni internazionali. Il Pala Merlino, al CEP, potrà essere un nuovo polo per il pattinaggio, grazie all’investimento di 3,4 milioni di euro già stanziati.

Nuovi spazi di aggregazione a San Filippo Inferiore, in particolare in via Guardia. “Questo punto nasce da un intervento dell’on. De Luca insieme ai cittadini del luogo”, spiega Raffa. Attraverso il confronto con il Demanio e il dialogo istituzionale avviato dall’amministrazione, l’obiettivo è recuperare e rendere fruibili aree poco utilizzate.

La valorizzazione del Monastero del 1100 a San Filippo Superiore funge da traino

Per recuperare la bellezza storica della Seconda Municipalità, la valorizzazione del Monastero del 1100 a San Filippo Superiore funge da traino. Attraverso l’incremento dei percorsi turistici, verso il Museo del Grano e della civiltà contadina, il territorio potrà recuperare non solo bellezza ma anche luoghi storici che possiedono un’identità. La creazione di una rete turistica e culturale sarà il punto di partenza per la promozione e il rilancio delle tradizioni locali, religiose ed enogastronomiche.

Il decentramento dei servizi fa parte di una visione più ampia

Il decentramento dei servizi fa parte di una visione più ampia che si inserisce all’interno di una Municipalità digitale che, insieme all’attuazione di interventi diffusi, la renderanno più vicina e accessibile al cittadino. “C’è la consapevolezza che ogni intervento realizzato, ogni progetto avviato e quelli che porteremo avanti nei prossimi anni hanno un obiettivo preciso: continuare a restituire dignità, servizi e prospettive a una città che oggi è pronta grazie al percorso fatto alla terza fase strategica”, conclude Basile.

Con il prossimo appuntamento prenderà il via l’ultimo giro delle municipalità pensato per incontrare e ringraziare i cittadini e chiudere insieme ai candidati presidenti questa campagna elettorale. La prima tappa è in programma il 14 maggio, alle ore 19:30, a Castanea, in piazza Giovanni Verga.