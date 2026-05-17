Messina, Basile: “la Pineta a Montepiselli è stata trasformata in oasi di benessere”

“La ‘Pineta degli Abbracci’ a Montepiselli era una discarica a cielo aperto che dopo oltre 30 anni di degrado, è stata trasformata in oasi di benessere, lontano e al tempo stesso vicinissimo al centro della città. Oggi questo parco rigenerato accoglie famiglie e bambini con un centro per l’infanzia che ospita ogni giorno 50 bambini dai 18 ai 36 mesi erogando servizi educativi, una zona fitness all’aperto e giochi inclusivi”. Lo afferma Federico Basile, candidato sindaco di Messina di Sud chiama Nord.

“Un simbolo di socialità e benessere, dove ogni sorriso, ogni passo e ogni incontro rappresentano la rinascita della comunità. Un luogo capace di far incontrare persone, emozioni e generazioni sotto lo stesso cielo. Questa è la Messina che abbiamo realizzato: una città che torna ad “abbracciare” i suoi cittadini“, sottolinea Basile.