Messina, Basile: “la città ha tutte le condizioni per diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo” | FOTO

Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord, ha concluso il ciclo delle conferenze stampa dedicate al programma elettorale con un focus su uno dei temi più rilevanti per i cittadini: “Dal commercio di prossimità 2.0 a Hub di investimento”. Il candidato ha sottolineato l’importanza di un approccio concreto e realizzabile, dichiarando: “Una visione concreta, costruita non su slogan ma su interventi già avviati e su una strategia chiara di sviluppo per Messina.” Secondo Basile, la città ha già iniziato un percorso di rigenerazione urbana e commerciale, ma è fondamentale accelerare e consolidare i risultati ottenuti negli ultimi anni. La sua campagna punta quindi a trasformare le strategie avviate in azioni tangibili, senza promesse vuote, come lui stesso ha ribadito: “Promesse zero. Fatti concreti.”

Strategie per la rigenerazione commerciale e urbana

Il programma di Basile mette al centro diverse iniziative chiave. Tra queste, i Distretti Urbani del Commercio, il recupero dell’ex Sanderson come nuovo polo fieristico e il piano della notte, volto a valorizzare l’economia serale senza compromettere la vivibilità urbana. Sono previste anche misure come affitti agevolati per sostenere nuove aperture e il rilancio della rete dei mercati cittadini, con l’obiettivo di creare un ecosistema commerciale più dinamico e inclusivo.

“Negli ultimi anni la città ha iniziato un percorso di rigenerazione urbana e commerciale che oggi deve accelerare. Per questo il nostro programma mette al centro azioni precise: i Distretti Urbani del Commercio, il recupero dell’ex Sanderson come nuovo polo fieristico, il piano della notte per valorizzare l’economia serale trovando il giusto equilibrio tra attività e vivibilità, gli affitti agevolati per sostenere nuove aperture e il rilancio della rete dei mercati cittadini”, aggiunge Basile.

Digitalizzazione e innovazione per il commercio locale

Un altro punto centrale della proposta di Basile riguarda la digitalizzazione del commercio. Gli strumenti innovativi pensati per le attività locali mirano a creare una vera e propria vetrina diffusa dei prodotti e delle eccellenze del territorio, aumentando la visibilità delle imprese e offrendo nuove opportunità di crescita.“Grande attenzione anche alla digitalizzazione del commercio, con strumenti innovativi per accompagnare le attività locali verso nuove opportunità e creare una grande vetrina diffusa dei prodotti e delle eccellenze del territorio”, evidenzia. “Nascerà ‘Invest in Messina’, uno sportello dedicato a chi vuole investire nella nostra città, per semplificare procedure, ridurre tempi burocratici e rendere Messina sempre più attrattiva per imprese, innovazione e sviluppo”, sottolinea Basile.

Messina come hub mediterraneo di innovazione

Il programma di Basile guarda anche oltre il commercio locale, con ambizioni di lungo termine per la città. Dall’Hub Urbano alla Health Tech Valley, fino alle prospettive della Hydrogen Valley, Messina ha tutte le condizioni per diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo. Basile sottolinea come queste iniziative possano creare sinergie tra innovazione tecnologica, attrazione di investimenti e sviluppo sostenibile.“Dagli hub urbani alla Health Tech Valley, fino alle prospettive della Hydrogen Valley, Messina oggi ha tutte le condizioni per diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo. Stiamo consolidando una direzione già tracciata”, puntualizza Basile.