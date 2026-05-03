Messina, Basile incontra la comunità buddista: “crediamo in una città capace di includere” | FOTO

Questa mattina, Federico Basile, ha avuto l’opportunità di incontrare la comunità buddista di Messina, presente in via Palermo Scala Ritiro, un luogo simbolico per coloro che praticano questa filosofia spirituale. L’incontro, descritto come un momento di ascolto e condivisione, ha avuto al centro la riflessione sui valori comuni che possono unire diverse tradizioni religiose e culturali. “Questa mattina ho avuto il piacere di incontrare la comunità buddista di via Palermo Scala Ritiro. Ho ascoltato con attenzione idee, esperienze e visioni, in un confronto sincero e costruttivo”, ha dichiarato Basile, evidenziando l’importanza di momenti di confronto come questi per crescere come comunità.

“Crediamo in una città capace di includere, rispettare e valorizzare ogni percorso umano e spirituale. Messina cresce grazie al contributo di tutti”, conclude l’ex sindaco della città dello Stretto.