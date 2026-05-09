Messina, Basile e la costruzione della “Metropolitana del Mare”: “per la 6ª municipalità interventi strategici”

“Oltre 38 milioni di euro per tre interventi strategici già pianificati nella sesta municipalità: tutela dal rischio idrogeologico, rigenerazione della scuola di Sant’Agata e mitigazione dell’erosione costiera. Nel corso dell’incontro insieme al candidato alla presidenza della VI Municipalità, Sacha Cardile, abbiamo illustrato alcuni degli interventi già attuati e le priorità che intendiamo portare avanti per il territorio: interventi concreti, attenzione ai quartieri e una programmazione costruita partendo dalle reali esigenze dei cittadini”, lo afferma il candidato sindaco di Sud chiama Nord, Federico Basile.

La costruzione della “Metropolitana del Mare”

“La costruzione della “Metropolitana del Mare”: un collegamento pubblico via mare tra Ganzirri e Tremestieri per incrementare la mobilità nord-sud. Un nuovo serbatoio da 20 mila metri cubi a Serri-Sperone e grande attenzione alla difesa della costa e al contrasto dell’erosione con interventi di protezione del litorale e la creazione di aree protette dedicate alla nautica da diporto. Al centro della proposta protagoniste sono le politiche del mare, intese come leva di turismo, cultura, servizi e sviluppo economico”, sottolinea Basile. “Spazio infine alla viabilità e alla vivibilità dei villaggi, con interventi previsti su Torre Faro e Faro Superiore per incrementare parcheggi, collegamenti e gestione del traffico nei periodi di maggiore afflusso turistico. Una visione concreta, fatta di investimenti e programmazione, per continuare a rendere la Sesta Municipalità motore turistico, culturale ed economico della città”, puntualizza Basile.