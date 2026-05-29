Messina, Basile e De Luca dopo la proclamazione: “abbiamo preso 20 mila voti in più, voto anticipato scelta giusta e vincente”

Federico Basile si presenta all’indomani della proclamazione con l’intenzione di rivendicare il risultato ottenuto e di rispondere alle letture politiche arrivate dopo il voto. Nel corso della conferenza stampa al fianco di Cateno De Luca, il sindaco di Messina ha difeso la scelta di andare alle elezioni anticipate, definendola giusta e vincente alla luce dei numeri emersi dalle urne. Il dato politico più rilevante, nella lettura di Basile, è la crescita del consenso intorno alla sua figura, a Sud chiama Nord e allo stesso De Luca. Il sindaco ha parlato di ventimila voti in più rispetto al passato e ha respinto le accuse di “voto drogato” legate alla presenza di numerose liste a suo sostegno, ricordando che anche il centrodestra in precedenti competizioni aveva schierato coalizioni molto ampie.

Il consenso di Sud chiama Nord e la scelta del voto anticipato

Al centro dell’analisi di Basile c’è la crescita del progetto politico legato a Sud chiama Nord, a Cateno De Luca e alla sua amministrazione. Il sindaco ha sottolineato l’aumento dei consensi come elemento decisivo per valutare il risultato complessivo. Basile ha affermato: “guardate come è cresciuto il consenso per Sud chiama Nord, per Cateno De Luca e per Federico Basile. Ventimila voti in più per il sindaco. E sono convinto che la scelta di andare al voto anticipatamente è stata giusta e aggiungo vincente visti i risultati”.

Il riferimento al voto anticipato è uno dei passaggi centrali della conferenza stampa. La decisione di interrompere il percorso amministrativo per tornare alle urne era stata al centro del dibattito politico cittadino. Dopo la proclamazione, Basile rivendica quella scelta come un atto politico confermato dal risultato elettorale.

La nuova giunta Basile riparte dai nomi già indicati

Guardando al futuro amministrativo, Federico Basile ha confermato l’intenzione di ripartire da una squadra già definita nei suoi elementi principali. Per la prossima giunta Basile, il sindaco ha fatto riferimento ad Alessandra Calafiore, Liana Cannata, Antonino Carreri, Vincenzo Caruso, Massimo Finocchiaro e Massimiliano Minutoli.

La conferma di questi nomi indica la volontà di garantire continuità all’azione amministrativa, mantenendo una base politica e gestionale già sperimentata. Allo stesso tempo, resta aperta la possibilità di un ingresso proveniente dalle liste dei giovani che hanno sostenuto Basile nella competizione elettorale.

Questo passaggio appare significativo perché collega il tema della continuità amministrativa con quello del rinnovamento interno alla coalizione. La presenza di un eventuale esponente delle liste giovanili rappresenterebbe infatti un segnale verso quella parte dell’elettorato che ha contribuito al risultato finale.

De Luca analizza il voto e punta il dito sugli errori del Partito Democratico

Nel corso della conferenza stampa, anche Cateno De Luca ha analizzato il risultato elettorale, soffermandosi in particolare sul ruolo dei sondaggi e sulle strategie degli avversari. Secondo De Luca, i dati raccolti nei mesi precedenti al voto avrebbero confermato gli errori del Partito Democratico, partito che, a suo giudizio, partiva da un livello di consenso superiore rispetto a quello poi effettivamente ottenuto.

De Luca ha sottolineato come la campagna elettorale abbia dimostrato la solidità del progetto politico di Basile e di Sud chiama Nord, nonostante una narrazione che, secondo la sua lettura, avrebbe cercato di rappresentare diversamente la realtà.

Il ragionamento di De Luca si è poi allargato anche ad altri territori, con riferimenti a Barcellona, Milazzo e Giardini Naxos. Il leader di Sud chiama Nord ha analizzato il voto anche nei comuni dove il risultato non è stato favorevole, rilanciando comunque l’azione politica del movimento.

I sondaggi citati da De Luca e il consenso verso Basile

Uno dei passaggi più articolati dell’intervento di Cateno De Luca riguarda i sondaggi precedenti al voto. De Luca ha richiamato un primo sondaggio del 23 gennaio, sostenendo che già allora la fiducia nei confronti di Basile fosse rilevante e che una parte consistente dell’elettorato fosse contraria all’interruzione del mandato.

Centrosinistra e centrodestra nel mirino dell’analisi politica

La conferenza stampa è stata anche l’occasione per leggere i rapporti di forza tra le coalizioni. De Luca ha citato il centrosinistra, il centrodestra e la coalizione del sindaco Basile, richiamando percentuali che, nella sua analisi, fotografavano un quadro competitivo già prima del voto.

Secondo questa lettura, il risultato finale non sarebbe arrivato all’improvviso, ma sarebbe stato preceduto da segnali chiari. De Luca ha insistito sul fatto che la rappresentazione data della coalizione di Basile nei mesi precedenti sarebbe stata opposta rispetto alla realtà politica poi emersa.

Il riferimento alla strategia di Scurria e alla campagna elettorale di Antonella Russo conferma il tono politico della conferenza stampa, in cui la vittoria viene rivendicata anche come conseguenza degli errori commessi dagli avversari.

Il messaggio politico dopo la proclamazione

La conferenza stampa successiva alla proclamazione ha segnato l’avvio della nuova fase politica per Federico Basile e per Sud chiama Nord. Il sindaco ha scelto di rivendicare il risultato, respingere le critiche sul numero delle liste e confermare la direzione amministrativa già intrapresa. Il messaggio rivolto agli avversari è netto: chi ha perso, secondo Basile, deve interrogarsi sulle ragioni della sconfitta, senza ridurre l’esito del voto alla presenza di una coalizione ampia. Allo stesso tempo, l’analisi di De Luca punta a rafforzare l’idea di un consenso cresciuto nel tempo e misurabile anche attraverso i sondaggi citati durante l’incontro.