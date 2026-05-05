Messina, Basile: “dopo 20 anni di attese, il progetto del Palagiustizia bis è stato avviato”

Il candidato sindaco di Messina per il movimento Sud chiama Nord, Federico Basile, ha recentemente sottolineato l’importanza del progetto del Palagiustizia bis, definendolo una risposta concreta a una problematica che da anni pesa sul sistema giudiziario cittadino. Il progetto, che prevede la riqualificazione dell’ex Cassa di Risparmio e dell’ex Banco di Roma in via Garibaldi, è finalmente avviato dopo più di vent’anni di attese. Basile ha spiegato che questo intervento garantirà l’assegnazione di sedi idonee agli uffici del Giudice di Pace e al Tribunale del Lavoro, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza.“Il Palagiustizia bis rappresenta una risposta concreta a criticità che da anni pesano sul sistema giudiziario cittadino”, ha dichiarato Basile.

Un progetto avviato e finanziato: oltre 15 milioni per Messina

Con un investimento di oltre 15 milioni di euro, il progetto del Palagiustizia bis segna un passo fondamentale per la città di Messina. Basile ha spiegato che i lavori sono già in corso e procedono a ritmo spedito, offrendo così una prova tangibile di quella che definisce “buona amministrazione”. La riqualificazione dell’ex Cassa di Risparmio e dell’ex Banco di Roma si configura come una delle principali azioni di rinnovamento che la città sta vivendo. “Questa è la politica che ascolta i bisogni e mantiene le promesse”, ha ribadito Basile.