Messina, Basile al mercato di Giostra: “con i servizi comunali abbiamo contribuito a dare ordine”

“Questa mattina ho fatto un giro al mercato di Viale Giostra ascoltando storie, raccogliendo richieste e idee. Con i servizi comunali abbiamo contribuito a dare ordine, dignità e identità a un’area che per troppo tempo era stata lasciata senza una visione. Oggi questo è uno spazio vero, riconoscibile, organizzato, vissuto ogni giorno da famiglie, commercianti e cittadini”, lo afferma Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord.

“Perché i mercati sono il cuore vivo di una città. Sono economia, lavoro, relazioni, identità. Ogni mercato vivo rende un quartiere più forte, più sicuro, più umano. Noi scegliamo di stare qui, tra le persone, con la voglia di continuare a trasformare i quartieri attraverso l’ascolto costante”, conclude Basile.