Messina, Basile: “abbassata la TARI del 33% in un solo anno”

“Nel 2024 abbiamo attivato una politica di distribuzione più equa nei confronti di tutti i contribuenti che producono rifiuti. Il risultato è stato un abbassamento della TARI del 33% in un solo anno, portando la città di Messina al di sotto della media nazionale, prendendo come riferimento una famiglia di 3 persone residente in un’abitazione di 100 mq (media nazionale: circa 340 €)“, lo scrive Federico Basile, candidato sindaco di Sud chiama Nord. “Oggi lo studio di Federconsumatori Sicilia conferma la bontà del lavoro svolto dal Comune di Messina, che si è classificato come secondo comune della Sicilia, dopo Enna, dove l’imposta sui rifiuti costa meno, e come prima città metropolitana siciliana per imposta TARI più contenuta”, rimarca Basile.

“Un risultato che ci rende orgogliosi perché frutto di una strategia cominciata nel 2018: mettere a sistema un servizio di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti che funziona, diventato oggi un vero fiore all’occhiello di tutta la nostra Regione, capace non solo di garantire efficienza ma anche di produrre benefici concreti per i cittadini, che pagano meno“, conclude Basile.