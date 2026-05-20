Messina: auto si ribalta sul viale Giostra, sul posto l’ambulanza | FOTO

Momenti di grande apprensione oggi sul viale Giostra a Messina, dove si è appena verificato un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza, che ha prestato le prime cure al ferito, attualmente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Le cause del sinistro, con un’auto ribaltata, sono ancora in corso di verifica da parte delle autorità competenti, che stanno ricostruendo la dinamica dell’evento per chiarire come sia potuto accadere. La viabilità lungo il viale ha subito rallentamenti, con traffico deviato temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.