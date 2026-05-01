Messina Attiva torna in azione: pulizia a Mili Marina il 2 maggio

“Siamo entusiasti di tornare nella zona sud, un’area che abbiamo visitato poco e che quest’anno esploreremo solo per la seconda volta. L’evento si terrà nel pomeriggio, sfruttando la splendida giornata e il fatto che il sole tramonta tardi. Questo ci consentirà di portare a termine le operazioni senza fretta prima dell’arrivo del buio. Come sempre, forniremo sacchi e guanti ai volontari, quindi non è necessario portare altro, se non una buona dose di entusiasmo. La prossima attività si svolgerà a Mili Marina il 2 maggio, dalle 17:00 alle 19:30. Qui il punto di incontro tramite Google Maps: https://maps.app.goo.gl/JAN7FkKKc85Phzvz5“. E’ questo l’appello dell’Associazione Messina Attiva in merito all’iniziativa prevista per la giornata di domani 2 maggio a Mili Marina.