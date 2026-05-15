Messina, approvati gli elenchi definitivi per i voucher destinati ai tirocini di inclusione sociale e lavorativa

Il Comune di Messina, Dipartimento Servizi alla Persona – Servizio Politiche SocSocio-Sanitarioto delle attività dell’A.O.D. n. 3 del Distretto Socio-Sanitario D26, comunica che con Determina Dirigenziale n. 4543/2026 è stato approvato l’elenco definitivo degli ammessi e non ammessi relativo all’Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher finalizzati all’attivazione di tirocini di inclusione sociale e lavorativa.

L’intervento è rivolto ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione

L’intervento è rivolto ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) e ai cittadini in possesso di un ISEE non superiore a euro 10.140,00, già in carico al Servizio Sociale Professionale del Comune di Messina, ed è finanziato a valere sulle risorse del Piano di Attuazione Locale QSFP 2023 – CUP F41H23000350001. Con il provvedimento approvato viene pertanto definita la graduatoria finale dei beneficiari ammessi ai voucher previsti dall’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 773 del 30/01/2026.

Sono complessivamente 80 i soggetti ammessi ai percorsi di tirocinio, strumenti finalizzati a promuovere inclusione sociale, autonomia personale e inserimento lavorativo delle fasce più fragili della popolazione. L’iniziativa conferma l’impegno del Comune di Messina e del Distretto Socio-Sanitario D26 nel sostenere misure concrete di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, attraverso percorsi personalizzati di accompagnamento e integrazione socio-lavorativa.