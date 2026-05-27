Messina, Antonio Caprì di Sud chiama Nord eletto nuovo presidente della 7ª Municipalità

Nel neonato VII Quartiere è Antonio Caprì il nuovo presidente. Il candidato di Sud chiama Nord ha vinto la competizione elettorale superando Francesco Pagano, espressione del centrodestra, e Salvatore Grosso, candidato del centrosinistra. La notizia principale è dunque l’affermazione di Antonio Caprì, che conquista la guida del nuovo organismo territoriale e consegna a Sud chiama Nord un risultato politico significativo nel quadro della rappresentanza di quartiere. In un contesto appena istituito, la presidenza del VII Quartiere assume un valore particolare perché segna l’avvio della prima fase amministrativa e politica della nuova realtà territoriale.

Antonio Caprì nuovo presidente del VII Quartiere

La guida del VII Quartiere passa ad Antonio Caprì, candidato di Sud chiama Nord. La sua elezione rappresenta il primo dato politico rilevante per il nuovo quartiere, chiamato ora a strutturare la propria attività istituzionale e a definire il proprio ruolo nel rapporto con il territorio. L’esito della competizione premia dunque il candidato del movimento, che riesce a imporsi sui rappresentanti delle due principali aree politiche avversarie. La vittoria di Caprì rafforza la presenza di Sud chiama Nord e conferma la capacità del movimento di incidere anche sul piano della rappresentanza territoriale.