Messina, Antonella Russo ha votato alla scuola Giorgio La Pira. Le FOTO

Antonella Russo, candidato sindaco di Messina per il centrosinistra, si è appena recata a votare presso la Sezione 98 della scuola Giorgio La Pira, a Camaro Superiore. La notizia, nel pieno della giornata elettorale, riguarda uno dei momenti più seguiti dai cittadini: la partecipazione al voto dei candidati alla carica di sindaco. Russo ha dunque esercitato il proprio diritto di voto nel seggio indicato, in una fase in cui l’attenzione è concentrata sull’andamento delle operazioni elettorali in città.

Antonella Russo e la corsa a sindaco di Messina

La candidatura di Antonella Russo si inserisce nella competizione elettorale per la carica di sindaco di Messina. In rappresentanza del centrosinistra, Russo è tra i protagonisti della consultazione che coinvolge la città e i suoi quartieri.