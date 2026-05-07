Messina, alla GAMeC “Lucio Barbera” presentazione del volume “Lo diceva mia nonna!”

Proseguono gli appuntamenti della XVI edizione de “Il Maggio dei Libri” a Messina. Domani 8 maggio alle ore 10:00, presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera” (Via XXIV Maggio, 48), si terrà la presentazione dei due volumi “Lo diceva mia nonna! – Raccolta di detti popolari siciliani liberamente illustrati e annotati”, opera di Lelio Bonaccorso (illustrazioni) e Graziano Delorda (testi). L’incontro è aperto al pubblico e ad ingresso gratuito. Sarà presente l’autore Graziano Delorda.

“Lo diceva mia nonna!” propone un affascinante viaggio nel mondo dei detti popolari siciliani, unendo la forza del segno grafico alla ricchezza linguistica della tradizione. Ogni proverbio è accompagnato da illustrazioni originali e da spiegazioni che ne restituiscono il significato e il contesto culturale, offrendo al lettore una finestra sulla saggezza tramandata di generazione in generazione. Durante la presentazione, Graziano Delorda guiderà il pubblico alla scoperta di una Sicilia “antica ma sempre attuale”, mostrando come i proverbi continuino a raccontare la quotidianità, le relazioni umane e la cultura popolare. Sono previsti momenti di lettura e confronto aperto con i partecipanti.

Lelio Bonaccorso, fumettista, illustratore e poeta, vanta una carriera internazionale con collaborazioni per Sergio Bonelli Editore, Disney, Marvel, Rizzoli e Feltrinelli. Tra le sue opere più note figurano “Vento di libertà”, “Sinai, la terra illuminata dalla luna” e numerosi progetti di animazione e cortometraggi premiati a livello nazionale e internazionale. Graziano Delorda, scrittore messinese, ha pubblicato romanzi, racconti e raccolte di testi teatrali e musicali. L’appuntamento rappresenta un’occasione unica per adulti e bambini di immergersi nella cultura siciliana, riscoprire la bellezza dei detti popolari e condividere la saggezza delle nonne, trasformando ogni proverbio in un piccolo pezzo di storia da custodire e tramandare.