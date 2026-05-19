Messina: alla Biblioteca “Tommaso Cannizzaro” un incontro dedicato alla narrativa siciliana

ell’ambito delle iniziative del “Maggio dei Libri”, la Biblioteca Comunale “Tommaso Cannizzaro” di Messina, sita al Palacultura Antonello, ospiterà un appuntamento culturale dedicato alla letteratura contemporanea siciliana. Giovedì 21 maggio 2026, alle ore 17.00, lo scrittore e poeta siciliano José Russotti presenterà il suo ultimo romanzo, “La neve di calce”, pubblicato nel 2025 da Balzano Editore in collaborazione con Librerie Il giardino della cultura. “La neve di calce” è un intenso romanzo di formazione e riscatto sociale ambientato nella Sicilia degli anni Sessanta e Settanta, in un contesto arcaico segnato dal peso delle tradizioni, delle aspettative familiari e delle trasformazioni culturali del tempo. Il racconto segue le vicende di Giacomo Manca, giovane animato dal sogno di diventare attore, il cui percorso umano si snoda attraverso esperienze decisive: dagli anni dell’infanzia e della formazione trascorsi in collegio a Messina, ai successivi spostamenti a Roma, fino al ritorno nella sua terra d’origine.

Il romanzo restituisce il volto più autentico della Sicilia

Attraverso una narrazione intensa e profondamente evocativa, il romanzo restituisce il volto più autentico della Sicilia, prendendo vita dal piccolo borgo di Malvagna e intrecciando sogni, amore, lotta e rinascita in un arco temporale che copre circa un ventennio. L’incontro rappresenta un’occasione di confronto culturale e di approfondimento letterario aperta alla cittadinanza, agli appassionati di narrativa contemporanea e a quanti desiderano riscoprire, attraverso la letteratura, la memoria e l’identità del territorio siciliano. All’appuntamento prenderanno parte, insieme all’autore, A. Crisafulli Sartori e il giornalista Sergio di Giacomo, che dialogheranno con Russotti per approfondire i temi, le atmosfere e le suggestioni che attraversano l’opera.