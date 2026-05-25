Messina, Alessandro Triolo è il nuovo sindaco di Alì Terme

Alessandro Triolo è stato eletto sindaco di Alì Terme, superando il primo cittadino uscente Tommaso Micalizzi. La sfida elettorale si è conclusa con 352 voti a favore di Triolo contro i 333 di Micalizzi, segnando un margine di 19 voti che ha decretato il cambio di guida nel comune messinese.

Il risultato elettorale

La tornata elettorale ha messo in evidenza un confronto serrato tra il neo-sindaco Alessandro Triolo e il sindaco uscente Tommaso Micalizzi. Il margine ridotto sottolinea quanto ogni singolo voto abbia avuto un peso determinante nel determinare il nuovo corso politico di Alì Terme. La vittoria di Triolo rappresenta una chiara scelta della cittadinanza a favore di un progetto nuovo e di una leadership diversa da quella uscente.