Messina: al via l’evento nazionale di Primavera 2026 di ESN Italia, oltre 1.000 studenti internazionali in città

Sarà Messina ad accogliere l’avvio dell’Evento Nazionale di Primavera 2026 di Erasmus Student Network (ESN) Italia, il più importante appuntamento annuale dedicato agli studenti internazionali in mobilità, in programma dal 21 al 25 maggio tra Messina e le Isole Eolie. L’edizione 2026, coordinata da ESN Messina, vedrà la partecipazione di oltre 1.000 associati provenienti da tutta Europa e da numerosi Paesi extraeuropei, tra cui Francia, Germania, Polonia, Finlandia, Turchia, Brasile e Australia. Un’importante occasione di incontro, scambio culturale e valorizzazione del territorio che conferma il ruolo di Messina come città dell’accoglienza, dell’inclusione e della mobilità internazionale.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Messina

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Messina, attraverso il progetto IncludiMe, volto a rafforzare politiche e azioni orientate all’inclusione sociale, alla partecipazione giovanile e alla costruzione di una comunità interculturale e solidale. La presenza di oltre 1.000 giovani provenienti da diversi Paesi rappresenta infatti un’importante occasione di confronto, integrazione e valorizzazione delle diversità, in linea con la mission del progetto IncludiMe e con la visione di Messina quale città accogliente, europea e inclusiva. La manifestazione è realizzata inoltre con il supporto dell’Azienda speciale Messina Social City, dell’Università degli Studi di Messina, dei Comuni di Lipari, Salina e Milazzo, di ERSU Messina e di enti e istituzioni nazionali e internazionali.

La kermesse prenderà ufficialmente il via giovedì 21 maggio a Villa Dante

La kermesse prenderà ufficialmente il via giovedì 21 maggio a Villa Dante, con un pre-evento promosso da ESN Messina in collaborazione con il Comune di Messina. Dalle ore 11 alle 18 i partecipanti saranno coinvolti in attività sportive, tornei di padel, calcio a 5, basket e tennis, oltre a momenti ricreativi e aggregativi nell’Area Green tra pittura e giochi da tavolo. Particolare attenzione sarà dedicata ai temi dell’inclusione sociale e della sostenibilità ambientale, attraverso attività realizzate con il coinvolgimento del Centro Regionale Helen Keller e della Cooperativa Sociale Audacia. Nel corso della giornata verrà inoltre promosso un clean-up di Villa Dante in collaborazione con MessinaServizi Bene Comune, quale gesto concreto di sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente e alla cura degli spazi pubblici. Il pranzo per tutti i partecipanti sarà offerto da CIRS Casa Famiglia.

Nel pomeriggio, alle ore 16, presso l’Aula Cannizzaro dell’Università degli Studi di Messina, si terrà la conferenza inaugurale dal titolo “Oltre la mobilità: l’inclusione come valore fondamentale”, dedicata ai temi dell’internazionalizzazione, dell’inclusione e della partecipazione giovanile, con la presenza di rappresentanti istituzionali, del mondo universitario e associativo. La giornata si concluderà con il trasferimento all’Oasi Azzurra di San Saba per una serata dedicata alla tradizione culinaria grazie ad una cooking class di pizza. Da venerdì 22 maggio l’evento proseguirà nelle Isole Eolie con attività sportive, culturali ed esperienze outdoor finalizzate alla valorizzazione del patrimonio naturalistico e delle eccellenze del territorio.

L’Evento Nazionale di Primavera rappresenta un’importante occasione di promozione turistica

L’Evento Nazionale di Primavera rappresenta un’importante occasione di promozione turistica e culturale per il territorio messinese, capace di mettere in connessione giovani provenienti da tutto il mondo attraverso i valori della sostenibilità, dell’inclusione e del dialogo interculturale. Un’esperienza collettiva che unisce persone, culture e territori e che contribuisce a rafforzare l’immagine di Messina e delle Eolie come destinazioni aperte, dinamiche e orientate all’internazionalizzazione.

Fondata nel 1989, Erasmus Student Network (ESN) è una delle più grandi associazioni studentesche d’Europa, presente in oltre 520 università di 45 Paesi. In Italia coordina una rete composta da 53 associazioni locali attive in 46 città universitarie, promuovendo la mobilità internazionale, il dialogo interculturale e l’inclusione attraverso attività culturali, sociali e formative dedicate agli studenti universitari. Attraverso il principio “Students Helping Students”, i volontari ESN supportano gli studenti internazionali nel loro percorso di integrazione accademica e sociale, contribuendo alla costruzione di comunità più aperte, inclusive e partecipative.