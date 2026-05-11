Messina, al via la riqualificazione di Piazza XX Settembre

Sono stati consegnati oggi, lunedì 11 maggio 2026, i lavori relativi all’Intervento 3 – “Riqualificazione Piazza XX Settembre”, inserito nell’ambito del programma PN METRO Plus e Città Medie Sud 2021–2027, linea “Messina Città Accessibile ed Inclusiva 2”, per un importo complessivo da quadro economico pari a 428.788,66 euro. L’avvio ufficiale del cantiere segna un nuovo passo nel percorso di rigenerazione urbana promosso dal Comune di Messina, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio pubblico moderno, funzionale e pienamente accessibile. L’area interessata dall’intervento è Piazza XX Settembre, lungo via Principe Umberto, nelle immediate vicinanze dell’Orto Botanico Pietro Castelli. I lavori sono stati consegnati alla Consorzio Stabile Santa Chiara, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento, arch. C. Spagnolo, del Direttore dei lavori, arch. T. Fileti, del Direttore operativo, arch. D. Bellamacina, e dei progettisti dello Studio AR.DE.SI.A..

Il progetto prevede una completa trasformazione della piazza

Il progetto prevede una completa trasformazione della piazza in uno spazio urbano più accogliente, sicuro e inclusivo, con la realizzazione di aree ombreggiate con alberature, zone relax con nuove sedute, illuminazione dedicata per la fruizione anche nelle ore serali e giochi inclusivi pensati per favorire socializzazione, aggregazione e partecipazione. L’intera area sarà realizzata a quota unica, eliminando ogni barriera architettonica e garantendo la piena accessibilità a persone di tutte le età e a cittadini con disabilità. La nuova pavimentazione, in monostrato vulcanico, sarà integrata armonicamente con il contesto urbano circostante.

Con la consegna odierna dei lavori prende forma un intervento strategico di rigenerazione urbana che restituirà alla comunità uno spazio pubblico completamente rinnovato, sostenibile, accessibile e pensato per favorire incontro, socialità e qualità della vita.