Messina: al via i lavori per il restyling di Piazza della Repubblica | FOTO

Al via i lavori per il restyling di Piazza della Repubblica, a Messina, nell’ambito del progetto di riqualificazione della linea tranviaria portato avanti da ATM in collaborazione con il Comune di Messina. In questa prima fase, il cantiere interesserà la banchina della fermata del tram e le aree pedonali adiacenti. E’ prevista anche la rimozione dei binari non più funzionali e delle attuali pensiline. Successivamente, una ditta specializzata procederà alla modifica del percorso tranviario: il tram proseguirà da via La Farina, dove sorgerà la nuova fermata, per collegarsi direttamente con via Primo Settembre senza più girare attorno alla piazza.

Il progetto comprende anche un importante intervento estetico e architettonico, con la posa di pavimentazione in pietra di Modica e pietra lavica, nuovi percorsi tattili e guide per persone con disabilità, arredi urbani rinnovati e nuove aree verdi. Un lavoro che renderà Piazza della Repubblica più moderna, accessibile e accogliente.