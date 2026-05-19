Messina, al via 4 interventi sulle provinciali del capoluogo per oltre 4,4 milioni di euro

La Città Metropolitana di Messina accelera sul fronte della sicurezza e della funzionalità della rete stradale provinciale ricadente nel territorio del capoluogo. Con la pubblicazione dei bandi di gara prende il via l’iter per l’affidamento di quattro maxi interventi, per un investimento complessivo di 4.441.520 euro, destinati a migliorare la mobilità, ridurre i rischi alla circolazione e aumentare la resilienza della rete rispetto agli eventi climatici estremi. Il programma di lavori, predisposto dalla Direzione “Viabilità” di Palazzo dei Leoni sotto la guida del dirigente Biagio Privitera e con il coordinamento del responsabile del Servizio Progettazione e Manutenzione Stradale della Zona Omogenea Messina Ionica – Alcantara, Gaetano Maggioloti, interessa le principali strade provinciali di Messina e prevede interventi mirati di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e messa in sicurezza. Le gare, che si svolgeranno dal 6 al 9 luglio, saranno aggiudicate secondo il criterio del minor prezzo, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalità.

Tutti i dettagli degli interventi previsti

Nel dettaglio, gli interventi previsti sulle strade provinciali del capoluogo sono:

– Messina Centro Nord: lavori di manutenzione straordinaria per mitigare i rischi alla circolazione, finanziati dalla Regione Siciliana, importo totale 1.000.000 euro.

– Messina Sud: interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e messa in sicurezza con attenzione alla resilienza climatica, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, importo 1.361.520 euro.

– Messina Nord: lavori di adeguamento e miglioramento della sicurezza stradale, finanziati dalla Regione Siciliana, importo 1.000.000 euro.

– Messina Centro Sud: interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finanziati dalla Regione Siciliana, importo 1.080.000 euro.

“Con questi interventi facciamo un passo concreto per rendere le strade provinciali del capoluogo più sicure, funzionali e resilienti — dichiara il vice sindaco metropolitano Flavio Santoro —. Lavoriamo con il massimo impegno, mettendo al centro le esigenze dei cittadini. Il nostro obiettivo è garantire risultati tangibili e duraturi, migliorando quotidianamente la mobilità e la sicurezza di chi vive, lavora e si sposta a Messina”. Con questo programma, la Città Metropolitana conferma il proprio impegno a garantire infrastrutture sicure, moderne e resilienti, concentrando gli investimenti sulle strade provinciali del capoluogo, con effetti immediati sulla mobilità e sulla qualità della vita della comunità metropolitana.