Messina, al Rettorato il libro ‘Kaos’: analisi filosofica e geopolitica con Cacciari ed Esposito

Ieri, la cornice del Rettorato dell’Università di Messina ha ospitato la presentazione del libro “Kaos”, un volume che raccoglie due saggi distinti ma convergenti per tono e intento. La tesi centrale è chiara e radicale: un’esistenza contemporanea che recide i legami con la propria origine diventa muta e incapace di significare, mentre un’origine che non dialoga con l’attualità rimane sterile e intrappolata in sé stessa.

L’analisi di Massimo Cacciari

In questo spazio intermedio, Massimo Cacciari inserisce la sua analisi, osservando la crisi geopolitica odierna non come un incidente di percorso, ma come la manifestazione di un nodo epocale: il definitivo declino dell’Occidente. Lo stile e gli obiettivi del saggio di Cacciari si distinguono per profondità filosofica e ampiezza teorica, ponendo le basi per una riflessione sulla condizione contemporanea dell’uomo.

L’approfondimento di Roberto Esposito

Parallelamente, il contributo di Roberto Esposito rafforza e specifica l’analisi di Cacciari. Esposito delinea una geopolitica realista, in cui ogni assetto politico è costantemente minacciato sia dall’interno sia dall’esterno, dall’ombra del caos. La sua prospettiva porta la riflessione su un piano concreto, mettendo in luce come il kaos pervada le strutture politiche e sociali senza eccezioni.

Che cos’è il “Kaos”?

Il cuore filosofico della presentazione si è concentrato sulla ridefinizione stessa del termine “kaos”, spesso abusato. Come spiegato dagli autori, il kaos non coincide con il semplice disordine, che è solo l’opposto logico dell’ordine. Il kaos descritto nel libro è una forza più radicale: infrange l’illusione dell’ordine precostituito, penetra le certezze consolidate, scardina il sapere acquisito e persino il linguaggio. Si tratta di un concetto che mette in discussione le categorie mentali e i presupposti della nostra comprensione del mondo.

Abitare il kaos: riflessione finale

L’evento si è concluso con una riflessione sulla condizione dell’uomo contemporaneo. Abitare il kaos significa confrontarsi costantemente con l’inaspettato e l’imprevedibile, scoprendo, paradossalmente, proprio in questa instabilità, nuove forme di protezione e consapevolezza.