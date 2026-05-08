Messina, a Piazza Duomo la tradizionale distribuzione dell’Azalea della Ricerca

Torna domenica 10 maggio a Piazza Duomo, a Messina, per la Festa della Mamma, la tradizionale distribuzione dell’Azalea della Ricerca organizzata dal Comitato cittadino della Fondazione AIRC, che volontarie e volontari – come sempre coordinati dalla Cav. Del Lav. Olga Mondello Franza – consegneranno ai messinesi con una donazione minima di 18 euro per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Insieme alle azalee, verrà anche distribuita una pubblicazione straordinaria che racconta anche il ruolo delle donne nella ricerca sul cancro tra ieri e oggi e fornisce indicazioni utili per la prevenzione.

“Il contributo dei privati alla ricerca è sempore più determinante, soprattutto in periodi come quelli odierni – ha dichiarato Olga Franza – caratterizzati dalle gravi ricadute economiche degli eventi bellici in atto. Siamo pertanto certi che la cittadinanza messinese sosterrà, come e più di quanto ha sempre fatto, AIRC e i suoi scienziati”.