Messina, 26 nuovi agenti di Polizia Municipale entrano in servizio: Basile li accoglie a Palazzo Zanca

Messina rafforza la propria Polizia Municipale con l’ingresso ufficiale in servizio di 26 nuovi agenti. L’accoglienza si è svolta questa mattina nella Sala Ovale del Comune di Messina, a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, della Segretaria Generale Rossana Carrubba e del Comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina.

A Palazzo Zanca l’accoglienza dei nuovi agenti

Il rientro del sindaco Federico Basile a Palazzo Zanca è coinciso con un momento che lo stesso primo cittadino ha definito tra le azioni più sentite e significative portate avanti in questi anni. Nella sede del Comune, infatti, sono stati accolti i 26 nuovi agenti di Polizia Municipale che da oggi entrano ufficialmente in servizio. Si tratta di un passaggio importante per la città di Messina, perché l’inserimento di nuove unità nella Polizia Municipale consente di rafforzare la presenza sul territorio e di sostenere l’attività quotidiana dell’amministrazione comunale in ambiti essenziali per la vita cittadina.

Il rafforzamento della macchina amministrativa comunale

L’arrivo dei nuovi agenti rappresenta, secondo quanto evidenziato dal sindaco, un ulteriore risultato del percorso avviato per restituire forza all’Ente attraverso nuove assunzioni. L’obiettivo è quello di rendere la macchina amministrativa e comunale più solida, efficiente e capace di rispondere alle esigenze della comunità. I 26 nuovi agenti porteranno nuove energie, competenze e maggiore operatività al servizio della città. Il loro ingresso viene quindi letto non soltanto come un ampliamento dell’organico, ma anche come un investimento concreto sulla capacità del Comune di Messina di garantire servizi più presenti e funzionali.

Sicurezza ed efficienza al centro dell’azione amministrativa

Uno dei temi centrali richiamati dal sindaco Federico Basile è quello della sicurezza. Il rafforzamento della Polizia Municipale di Messina consente infatti di incrementare la presenza sul territorio e di sostenere le attività operative quotidiane. Accanto alla sicurezza, Basile ha richiamato anche i concetti di efficienza e presenza sul territorio, elementi che l’amministrazione considera fondamentali per rendere più concreta l’azione comunale. L’ingresso in servizio dei nuovi agenti viene così collegato a un percorso amministrativo definito serio e concreto, avviato nel 2018 e oggi ancora in grado di produrre risultati tangibili.

Le parole del sindaco Federico Basile

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha commentato così l’ingresso in servizio dei nuovi agenti: “il mio ritorno a Palazzo Zanca coincide, questa mattina, con una delle azioni più sentite e significative portate avanti in questi anni. Nella Sala Ovale del Comune, insieme alla Segretaria Generale Rossana Carrubba e al Comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina, ho accolto i 26 nuovi agenti di Polizia Municipale che da oggi entrano ufficialmente in servizio. Sono giovani che andranno a rafforzare la macchina amministrativa e comunale, portando nuove energie, competenze e maggiore operatività al servizio della città. Tra gli obiettivi che mi ero posto fin dall’inizio del mandato c’era quello di restituire forza all’Ente attraverso nuove assunzioni. Un percorso amministrativo serio e concreto, avviato nel 2018, che oggi continua a dare risultati tangibili e che ci consente di garantire maggiore sicurezza, efficienza e presenza sul territorio. Buon lavoro a tutti voi e benvenuti al servizio della città di Messina”.

Nuove assunzioni e continuità amministrativa

Il riferimento al percorso avviato nel 2018 colloca l’ingresso dei 26 agenti di Polizia Municipale dentro una strategia amministrativa di lungo periodo. L’amministrazione comunale sottolinea così la continuità di un lavoro orientato al rafforzamento dell’Ente e alla costruzione di una struttura più capace di sostenere le esigenze della città. La presenza della Segretaria Generale Rossana Carrubba e del Comandante della Polizia Municipale Giovanni Giardina durante l’accoglienza dei nuovi agenti conferma il carattere istituzionale dell’iniziativa, che segna l’avvio ufficiale del servizio per le nuove unità.