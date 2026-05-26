Memorial “Franzo Giardina” Dama, Vincenzo Mandalari promosso alla categoria Nazionale | FOTO

Nella splendida città del liberty e della musica di Canicattini Bagni (SR), a 25 chilometri di Siracusa, il giovanissimo damista dell’ASD Dama Bovese “Luigi Condemi” centra l’ambitissimo passaggio alla categoria “Nazionale” di dama Italiana. Tutto è avvenuto al settimo memorial Franzo Giardina, organizzato e diretto magistralmente dal consigliere Nazionale della Federazione Italiana Dama Massimo Ciarcià, al quale hanno partecipato trentanove giocatori provenienti da diverse località italiane ed iscritti ai locali circoli (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Cosenza, Messina, Palermo, Siracusa, Reggio Calabria).

E’ stata una vera e propria battaglia (gruppo con dodici giocatori: un maestro, quattro candidati maestri, cinque nazionali e due regionali) ed alla fine il quinto posto raggiunto dal giocatore dell’area Grecanica lo ha portato verso la meritata meta. Già nei giorni 9 e 10 maggio nella splendida città di Paola (CS) al 2° torneo “coppa San Francesco da Paola”, gara nazionale di dama Italiana valida al 100% Elo Rubele (sistema ufficiale di classificazione e punteggio utilizzato dalla Federazione Italiana Dama) l’obiettivo era stato sfiorato e nel gruppo composto da 18 giocatori Vincenzo Mandalari si era imposto classificandosi al terzo posto alla fine di una lunga gara che lo ha visto scontrarsi con pari categoria (regionale) e con quella superiore (nazionale) venendo preceduto da Andrea Ria De Meis (primo posto – ASD Dama Lecce) e da Domenico Longobardi (secondo posto – ASD Vincenzo C. Ciriglianò – Potenza).

In entrambe le gare si è pure registrato un buon piazzamento del candidato maestro Franco Borrello del circolo damistico Bovese (settimo a Paola, ottavo a Siracusa). Inoltre, sempre tra le due località, il circolo ASD Dama Bovese ha conquistato altri due trofei: a Paola nella categoria provinciali il primo posto viene centrato da Pippo Rodà; a Siracusa, sempre nella categoria provinciali, il secondo posto viene centrato da Domenico Mandalari.