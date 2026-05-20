Memoria e futuro”, presentato il volume a cura degli studenti del Liceo “Corrado Alvaro” di Palmi

Una mattinata intensa ed emozionante quella del 16 maggio 2026 per la comunità educante dell’I.I.S. Einaudi-Alvaro di Palmi e per la Casa Protetta Emmaus dell’Associazione di Volontariato Presenza. Presso il Centro di Riconciliazione Presenza a Barritteri di Seminara, si è infatti tenuto l’evento di presentazione del volume “Memoria e futuro. Storie di vita dalla generazione silenziosa alla generazione Z”. Il libro, a cura degli studenti delle classi 5AS 2024-2025 e 4AS 2024-2025, nasce dal progetto omonimo, coordinato dal prof. Fabio Domenico Palumbo e dalla prof.ssa Maria Teresa Messina, con il supporto dei collaboratori del Dirigente Scolastico, prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante. Il progetto ha ricevuto il sostegno nel tempo dei dirigenti scolastici succedutisi alla guida dell’Einaudi-Alvaro, il dott. Giuseppe Eburnea e la prof.ssa Mariarosaria Russo.

Dal ottobre 2024 al febbraio 2025, in 12 incontri di due ore ciascuno, gli studenti delle classi 5AS e 4AS dell’indirizzo Scienze Umane hanno incontrato gli anziani ospiti della Casa Protetta Emmaus di Palmi, gestita dall’Associazione di volontariato Presenza ONLUS. Durante gli incontri, gli studenti hanno realizzato interviste, raccogliendo storie di vita degli anziani e condividendo a loro volta racconti del proprio vissuto.

Il materiale raccolto è stato successivamente rielaborato dagli studenti con la collaborazione dei docenti referenti, dando vita al volume “Memoria e futuro”, dedicato agli anziani del Centro Presenza che ci hanno lasciato in questi mesi: anche se “non sono più tra noi”, “sono ancora con noi” nell’intensità del ricordo.

L’evento di restituzione ha voluto raccontare questa preziosa esperienza di condivisione intergenerazionale e far incontrare nuovamente studenti e anziani del Centro. Dopo i saluti istituzionali di Don Silvio Mesiti (Presidente dell’Associazione Presenza), prof. Riccardo Rossetti e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, il prof. Fabio Domenico Palumbo ha sottolineato il senso profondo del progetto, mentre la prof.ssa Maria Teresa Messina ha rievocato l’atmosfera degli incontri.

Le operatrici della Casa Protetta, dott.ssa Idria Galatà (psicologa), dott.ssa Silvana Ricca e dott.ssa Martina Cannistrà (educatrici), hanno accompagnato gli studenti e i docenti durante tutto il percorso. Successivamente, sono intervenuti gli studenti autori del libro: Karola Sofrà (5AS 24-25), Giada Prossomariti (4AS 24-25) ed Emanuele Barone (5AS 24-25), che hanno espresso parole toccanti sul valore del progetto.

Hanno partecipato con viva emozione numerosi studenti autori del volume: Emanuele Barone, Miriam Battista, Ilenia Cannistrà, Concetta Giorgi, Maddalena Lovece, Elisa Papalia, Mariachiara Pinneri, Elena Sannuto, Karola Lucia Sofrà (classe 5AS 2024-2025); Greta Maria Barbera, Aurora Bonifazio, Giorgia Costa, Serena Dimasi, Maria Teresa Gioffrè, Stefania Lamanna, Sara Eliana Paolo, Caterina Pentimalli, Giorgia Perri, Giada Prossomariti, Rossella Riotto, Elisa Rugari (classe 4AS 2024-2025). In sala, gli anziani ospiti della Casa Protetta hanno ascoltato commossi gli interventi. Al termine, si è svolto un momento conviviale presso il Parco Presenza. “Memoria e futuro” rappresenta il frutto di una comunità di affetti intergenerazionale destinata a vivere nel tempo, sulle pagine del libro e su quelle del cuore.