Meloni incontra il Premier ungherese Magyar a Palazzo Chigi: “per discutere di sfide e opportunità tra i due paesi” | VIDEO

Oggi il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi il Primo Ministro eletto dell’Ungheria, Péter Magyar, per un primo incontro volto a discutere le principali sfide e opportunità nelle relazioni bilaterali tra Italia e Ungheria. In un post sui suoi canali social, la Premier ha descritto l’incontro come un “scambio di vedute sui principali dossier bilaterali e sulle sfide che l’Europa è chiamata ad affrontare“. Tra i temi trattati, Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di rafforzare la competitività del sistema europeo, la gestione dei flussi migratori e i principali scenari di crisi a livello internazionale.

La Premier ha poi affermato che “la solidità delle relazioni tra Italia e Ungheria è forte e consolidata e intendiamo continuare a rafforzarla ulteriormente“, ribadendo l’impegno a sviluppare e consolidare ulteriormente i legami tra i due Paesi. Il post è accompagnato da un breve video dell’incontro, che ha segnato un primo passo verso una cooperazione più stretta in un contesto europeo sempre più complesso.