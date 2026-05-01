Melito Porto Salvo, raccolta fondi per una culla termica e un defibrillatore a scuola

Una raccolta fondi per aiutare i bambini prematuri nei Paesi africani più svantaggiati e sostenere la comunità di Melito di Porto Salvo. È l’iniziativa benefica promossa dall’associazione “Astro Nova – Kiwanis Club Voices”, nella provincia di Reggio Calabria. La raccolta, passata un po’ inosservata, sarà destinata in parte all’acquisto di una culla termica per i bambini prematuri, con l’obiettivo di garantire loro la possibilità di nascere e proseguire il proprio percorso vitale. Un’altra parte dei fondi sarà invece destinata al Comune di Melito di Porto Salvo, a sostegno di iniziative e bisogni della comunità locale, tra cui l’acquisto di un defibrillatore da donare a una scuola elementare.

“Astro Nova – Kiwanis Club Voices” è un nome che racchiude passato, presente e futuro. Il Kiwanis Club è un’associazione no profit nata a Detroit nel 1915 e da oltre 100 anni svolge attività di volontariato in tutto il mondo. La particolarità del Club Astro Nova è quella di essere il primo Club Kiwanis giovanile europeo, un nuovo traguardo per un’associazione che conta più di 250.000 volontari.

“Un traguardo importante, ma che ci riempie anche di grandi responsabilità”, dichiara la presidentessa Giada Amodeo, che fin da subito ha voluto dare un segnale concreto con eventi dedicati a tutto il territorio reggino, sia nel centro città sia nei comuni della provincia. Le iniziative del Club Astro Nova sono rivolte soprattutto ai giovanissimi, attraverso attività di gioco e intrattenimento, ma anche percorsi orientati al senso di responsabilità e alla consapevolezza dei propri diritti e doveri.

L’obiettivo è fare in modo che, fin da piccoli, si comprenda l’importanza dell’altruismo, dello studio e della salvaguardia dell’ambiente. “Non vediamo l’ora di affrontare una nuova sfida”, afferma la presidentessa Amodeo. Del resto, il motto dell’associazione è “Oltre i limiti tra le stelle”, una frase che guarda al futuro e accompagna il percorso del primo Club Kiwanis giovanile europeo.